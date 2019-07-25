В приамурском селе Норск эвакуируют население в связи с подтоплением

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Эвакуация населения началась в селе Норск Селемджинского района Амурской области, где вода в реке Селемджа достигла отметки "опасное явление" и вышла из берегов, сообщил в четверг ТАСС и.о. главы района Вадим Михолап.

Ранее сообщалось, в связи с прохождением высокого паводка по реке Селемдже 25-28 июля прогнозируется подтопление в Селемджинском и Мазановском районах Приамурья жилых домов, хозяйственных построек, земель сельхозназначения, автомобильных дорог местного значения. В селе Норск пожарные аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Амурской области укрепляют дамбу для защиты населенного пункта от паводка. За сутки по берегу реки Селемджи уложено 100 тонн грунта протяженностью 120 метров. Вода в реке Селемджа в районе села Норск в четверг достигла отметки "опасное явление" - 700 см.

"Норск топит. В Норске сейчас происходит эвакуация населения в пункт временного размещения (ПВР). ПВР расположен в здании школы. Школа находится на возвышенности", - сказал Михолап.

Также он уточнил, что при дальнейшем подъеме уровня воды, если будет угроза для населения, принято решение проводить эвакуацию людей вертолетами в п. Февральск. В Норске было подтоплено 25 домов. Информация в настоящий момент уточняется.

В Приамурье 19 июля было объявлено штормовое предупреждение в связи с мощным циклоном, в регионе сохраняется неустойчивая погода с дождями. Режим ЧС введен в Зейском, Селемджинском, Благовещенском, Сковородинском, Тамбовском районах, в городах Зея, Благовещенск, а также в селе Тыгда Магдагачинского района.