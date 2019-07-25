В Сочи из-за сильного дождя подтопило четыре придомовых территорий и три дома

СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Сильный ливень в ночь на четверг в Сочи стал причиной подтопления четырех придомовых территорий, в три домовладения вода зашла внутрь, погибших и пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи произошел нанос корчей и веток в подмостовое пространство ручья Безымянный в населенном пункте Барановка, вследствие чего ручей вышел из берегов. Зафиксировано подтопление четырех придомовых территорий, в три домовладения заходила вода от 10 до 30 см. На данный момент осадки прекратились, вода в придомовые территории не поступает. На месте работает Служба спасения Сочи по расчистке подмостового пространства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет. "Для размещения пострадавшего населения в готовности пункт временного размещения на базе частной гостиницы по улице Транспортной, население от эвакуации отказалось. Всего для ликвидации происшествия от РСЧС привлечено 45 человек, 17 единиц техники, от МЧС шесть человек, две единицы техники", - сообщает пресс-служба.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее метеорологии предупреждали о возможном ухудшении погоды в Сочи, прогнозировалось усиление ветра, сильный дождь, гроза. В настоящее время в городе переменная облачность, без осадков.