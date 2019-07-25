Из офиса в Москве украли 90 сотовых телефонов на 1,8 млн рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Злоумышленники похитили 90 сотовых телефонов из офиса организации в Москве, ущерб от их действий превысил 1,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичной полиции.

"Кража произошла накануне из организации по адресу: Багратионовский пр-д, д. 1, стр. 1. Двое неизвестных взорвали замок входной двери, проникли в помещение компании и похитили из подсобного помещения сотовые телефоны (90 штук), после чего скрылись. Материальный ущерб составил 1 млн 871 тыс. 116 рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").