В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Ночью дипломату сделана экстренная операция, которая прошла успешно. В настоящее время он продолжает находиться в госпитале, врачи оценивают его состояние как тяжелое", - отметил Глаз.

Вечером 24 июля газета Hürriyet сообщила, что совершено вооруженное нападение на советника посольства Белоруссии Александра Поганшева в турецкой столице. По данным издания, стрелял в дипломата отставной турецкий военный в районе Чанкая, в котором расположено большое число дипломатических представительств разных стран. После нападения преступник покончил с собой. Раненый дипломат был доставлен в больницу.

Как отмечает агентство Demiroren, нападавшим оказался сосед дипломата. Он дважды выстрелил в сотрудника дипмиссии.