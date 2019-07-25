СК просит арестовать фигуранта дела Пирумова о хищении при строительстве зданий Эрмитажа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следственный комитет просит заключить под стражу генерального директора компании "Мехстройтранс" Валерия Рогова - предполагаемого фигуранта дела о хищении при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, обвиняемым по которому является бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 сентября в отношении Рогова Валерия Анатольевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Участие в преступном сообществе", "Мошенничество в особо крупном размере")", - сказала пресс-секретарь Юнона Царева.

18 июля Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца другого фигуранта этого дела - бывшего председателя правления банка "Нефтяной альянс" Олега Григора.

В апреле Пирумову было предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ. По версии следствия, в преступное сообщество, помимо него, входили руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, находящийся в международном розыске и арестованный заочно.

По данным следствия, Пирумов, Мазо и Колесников организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. Государственный музей "Эрмитаж" в рамках уголовного дела заявил иск о компенсации более 856 млн рублей.

Это второе уголовное дело в отношении Пирумова. Ранее он был осужден на 1,5 года колонии по делу о хищении, но был отпущен в зале суда в связи с тем, что суд учел срок его нахождения в СИЗО в период расследования дела. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде.