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На Кубани обвиняемый в тяжком преступлении совершил побег при конвоировании

Проводится спецоперация по розыску и задержанию преступника

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Мужчина, обвиняемый в совершении тяжкого преступления, сбежал при конвоировании на Кубани, ведется его розыск, сообщили журналистам в четверг в УФСИН по Краснодарскому краю.

"На обменном пункте ст. Армавир-2 между встречным караулом от СИЗО-2 и плановым караулом Управления по конвоированию УФСИН России по Краснодарскому краю "Краснодар - Адлер" совершил побег подследственный, который обвиняется в тяжком преступлении", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 25 июля, мужчина 1980 года рождения является уроженцем села Устье, Сунтарского района Якутии. Проводится спецоперация по его розыску и задержанию.

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