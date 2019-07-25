Полиция и ФСБ задержали банду мошенников при продаже стройматериалов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве при продаже стройматериалов. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, преступления были совершены в ряде регионов страны, а доход мошенников составлял около 30 млн рублей в месяц.

"Следователи и оперативники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России провели обыски в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, группа злоумышленников от имени различных коммерческих фирм размещала в сети интернет информацию о продаже строительных материалов. Они предлагали гражданам и юридическим лицам товары при условии стопроцентной предоплаты, но поставляли лишь часть их, обещая позднее довезти остальное. После подписания накладных фигуранты переставали отвечать на звонки заказчиков", - сказала она.

По ее словам, преступления были совершены на территории нескольких субъектов России - Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов. "По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности мог достигать порядка 25-30 млн рублей в месяц. В настоящее время установлены восемь потерпевших. Пятеро фигурантов задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Продолжается предварительное расследование", - заключила Волк.