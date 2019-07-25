В Петербурге раскрыта ОПГ, незаконно поставившая на учет более 300 мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Петербургская полиция раскрыла организованную преступную группу, которой удалось незаконно поставить на учет более 300 иностранных граждан. Как сообщили журналистам в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области в четверг, оперативники провели десятки обысков, задержаны четыре человека, возбуждено уголовное дело.

"Следователями ГУ МВД России [по Санкт-Петербургу и Ленинградской области] возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан"). В результате следственно-оперативных мероприятий в ходе обысков изъято большое количество бланков, поддельных документов и печатей, оргтехника и мобильные телефоны", - говорится в сообщении ведомства.

В полиции отметили, что всего установлено восемь человек, которые входили в состав преступной группы. "Четверо из них, включая организатора незаконной деятельности, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, еще четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - уточнили в ведомстве.