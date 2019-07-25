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Полиция Ленинградской области раскрыла убийство 14-летней давности

Следствию удалось задержать мужчину, который, предположительно, убил 15-летнюю девушку кирпичом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Полиция раскрыла убийство, совершенное 14 лет назад в Лужском районе Ленинградской области. По подозрению в этом преступлении задержан 35-летний житель Всеволожска, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России [по Санкт-Петербургу и Ленинградской области], уголовного розыска Лужского района и следственного отдела по города Луга СУ СК задержали 35-летнего неработающего жителя Всеволожска по подозрению в данном преступлении", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Тело 15-летней девушки, погибшей от травмы головы, обнаружили в июне 2005 года в поселке Осьмино Лужского района. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

В настоящее время установлено, что задержанный, который был ранее судим за незаконный оборот наркотиков и насилие в отношении представителей власти, ударил эту девушку кирпичом по голове во время ссоры. После этого он пытался сжечь тело, а сам скрылся с места преступления.

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