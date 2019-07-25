В Дагестане по делам о махинациях с землей арестованы 14 должностных лиц

МАХАЧКАЛА, 25 июля. /ТАСС/. Прокурор Дагестана Денис Попов сообщил, что по фактам махинаций с землей в столице республики возбуждено и расследуется 25 уголовных дел, арестованы 14 должностных лиц администрации Махачкалы, региональных управлений Росреестра и Роскадастра, несколько человек находятся в розыске. Об этом он заявил в четверг на заседании коллегии прокуратуры региона по итогам работы в первом полугодии.

"При координирующей роли прокуратуры проведены совместные целевые проверки, в ходе которых выявлены многочисленные факты незаконного отчуждения земель в городе Махачкале. По результатам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 25 уголовных дел о преступлениях, связанных с хищением муниципальной собственности. По этим делам уже установлены и арестованы 14 участников преступного сообщества из числа должностных лиц администрации Махачкалы, управлений Росреестра, Роскадастра", - сказал Попов. Он добавил, что по этим делам "несколько фигурантов объявлены в розыск". "В ходе следствия наложен арест на 329 объектов недвижимости на сумму около 20 млрд рублей", - напомнил прокурор республики.

Участие в коллегии принимают глава Дагестана Владимир Васильев и заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

Ранее ТАСС сообщал, что в Дагестане по делу о махинациях с землей арестовано имущество чиновников - членов преступного сообщества, в которое, в частности, входил экс-руководитель управления Росреестра по республике Сафиюла Магомедов, на 20 млрд рублей.

По данным следствия, в 2000 году Магомедов, и.о. руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев и другие должностные лица ведомства, а также депутат Народного собрания республики Фикрет Раджабов и ряд сотрудников филиала кадастровой палаты республики создали преступное сообщество, чтобы проводить незаконные махинации с земельными участками на территории Дагестана. В результате государству причинен ущерб на сумму более 370 млн рублей.