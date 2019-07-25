В Петербурге арестовали водителя "Яндекс.Такси", виновного в смерти двух пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга отправил в СИЗО водителя "Яндекс.Такси", который во вторник утром устроил ДТП с погибшими на набережной Обводного канала, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу в отношении Икромджона Абдикулова. Срок меры - до 22 сентября 2019 года", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале пресс-службы.

Столкновение машины такси Skoda и грузовика с прицепом произошло утром во вторник на набережной Обводного канала. Один пассажир такси погиб на месте, двое получили травмы. Впоследствии еще один пассажир Skoda умер в больнице. Сообщалось, что таксист управлял машиной без прав, его задержали.

Возбуждено уголовное дело ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), водителю такси грозит до семи лет лишения свободы.

В управлении ГИБДД по городу и области также сообщали, что водитель грузовика, с которым столкнулось такси, пытался сбежать с места ДТП, но был задержан. У него обнаружили признаки алкогольного опьянения.

В компании "Яндекс.Такси" ТАСС сообщали, что по предварительной информации, задержанному передал управление машиной другой водитель, что является грубейшим нарушением правил сервиса. Компания начала проверку и до ее окончания отключила весь таксопарк от заказов.