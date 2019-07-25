Суд арестовал еще одного фигуранта дела о хищении при строительстве зданий Эрмитажа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под стражу генерального директора компании "Мехстройтранс" Валерия Рогова - предполагаемого фигуранта дела о хищении при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, обвиняемым по которому является бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Рогова меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 сентября", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева. Он обвиняется в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

18 июля Басманный суд заключил под стражу на два месяца другого фигуранта этого дела - бывшего председателя правления банка "Нефтяной альянс" Олега Григора.

В апреле Пирумову предъявили обвинение по ст. 210 УК РФ. По версии следствия, в преступное сообщество, помимо него, входили руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, находящийся в международном розыске и арестованный заочно. По данным следствия, Пирумов, Мазо и Колесников организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить, при этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. Государственный музей "Эрмитаж" в рамках уголовного дела заявил иск о компенсации более 856 млн рублей.

Это второе уголовное дело в отношении Пирумова. Ранее он был осужден на 1,5 года колонии по делу о хищении, но был отпущен в зале суда в связи с тем, что суд учел срок его нахождения в СИЗО в период расследования дела. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде.