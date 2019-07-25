ФСБ задержала подозреваемых в хищении средств при реставрации памятника в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали группу лиц, которые подозреваются в хищениях денег при реставрации памятника "Интендантские склады" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

"Пресечена деятельность группы лиц, организовавшей хищение бюджетных средств в особо крупном размере. По полученной информации, указанными лицами были похищены денежные средства в особо крупном размере, выделенные из федерального бюджета для выполнения работ по капитальному ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения - "Здание Главного Кригс-Комиссариата "Интендантские склады", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В управлении ФСБ добавили, что следователями возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 ("Мошенничество"). "Ряд фигурантов дела задержан, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В настоящее время по делу проводятся дополнительные оперативно-следственные действия, направленные на расширение и закрепление доказательной базы", - отметили в управлении ФСБ.

Здание Кригс-комиссариата (Интендантские склады) является объектом культурного наследия. Согласно данным открытых источников, оно было построено в 1772-1777 годах, там размещались склады обмундирования и снаряжения, а также административные подразделения. Позже в здании разместили Военно-интендантскую академию, которая готовила офицеров интендантской службы армии и флота.

Ранее сообщалось, что здание уже реставрировалось, обеспокоенность ходом работ выражал летом 2017 года министр культуры РФ Владимир Мединский. За приемку фактически невыполненных работ суд вынес постановление о назначении штрафа в 15 тыс. рублей бывшему начальнику отдела технического надзора по инженерным системам Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ Владимиру Крайнову.

Крайнов должен был принять после реставрации дом номер 2 по улице Глинки. Находясь в здании и "достоверно зная о невыполнении части работ" компанией-подрядчиком "Ремстройфасад" по госконтракту, Крайнов принял работы и подписал акты. Благодаря этому подрядчик получил от учреждения Минкультуры порядка 10,7 млн рублей, из которых 10,3 млн - за фактически не выполненные работы. Дело в отношении Крайнова было возбуждено по ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"). В марте Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ объявила конкурс на ремонтно-реставрационные работы исторического здания Интендантских складов в Петербурге с начальной (максимальной) стоимостью 500 млн рублей.