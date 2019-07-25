Неизвестные напали на автомобиль и водителя польского евродепутата в Брюсселе

ВАРШАВА, 25 июля. /ТАСС/. Автомобиль и водитель депутата Европарламента от польской правящей партии "Закон и справедливость" Беаты Кемпы в четверг подверглись нападению в Брюсселе. О деталях инцидента политик рассказала в эфире Польского телевидения.

Ранее Польское телевидение информировало о том, что жертвой атаки стала сама Кемпа. Однако, как рассказала в прямом эфире евродепутат, она стала лишь свидетелем.

"Сегодня выходя из гостиницы, чтобы ехать в Европарламент я увидела, что на приехавший за мной автомобиль напали трое сильных мужчин арабской внешности", - сказала она, предположив, что скандал вспыхнул из-за того, что мужчинам чем-то помешал припаркованный у гостиницы автомобиль.

"Ситуация выглядела крайне опасно", - сказала Кемпа, подчеркнув, что водитель сильно пострадал, а один из нападавших мужчин был крайне агрессивен. "Мне удалось вернуться в холл гостиницы, попросить, чтобы вызвали полицию", - добавила она.

Отвечая на вопросы журналистов о причинах случившегося, Кемпа оценила этот инцидент как преступление, хулиганство, не связанное с политикой.