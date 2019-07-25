Грузинские спасатели эвакуировали пострадавшую в горах россиянку на вертолете в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии эвакуировали на вертолете из высокогорного района села Джута (край Мцхета - Мтианети) пострадавшую туристку из России. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Группа спасателей после получения сигнала о помощи вышла к месту происшествия на помощь пострадавшей. Из-за сложного рельефа им [спасателям] пришлось в течение ночи передвигаться пешком. Прибывшие в Джута спасатели обнаружили туристическую группу граждан России из четырех человек, среди них была одна травмированная женщина", - сказано в сообщении службы ЧС.

Так как россиянка не могла самостоятельно передвигаться, спасатели приняли решение вызвать на место происшествия вертолет погранполиции Грузии, который доставил ее в Национальный медицинский центр имени Гудушаури в Тбилиси.

По данным ведомства, медики оказывают россиянке необходимую помощь.