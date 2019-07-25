ФСБ задержала руководителя дирекции сохранения культурного наследия Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Среди задержанных сотрудниками ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в хищениях денег при реставрации памятника "Интендантские склады" оказался Алексей Бирюков, руководитель госучреждения Ленинградской области "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия", сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.

"По имеющейся информации он задержан для опросов", - сказал собеседник агентства.

Другой источник сообщил ТАСС, что задержание Бирюкова не относится к текущей деятельности на посту госучреждения и "связано с историей на его прошлой работе по реконструкции консерватории" в Санкт-Петербурге. В здание Интендантских складов на улице Глинки ранее временно переехала Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова на время реконструкции основного здания на Театральной площади.

Здание Кригс-комиссариата (Интендантские склады) является объектом культурного наследия. Согласно данным открытых источников, оно было построено в 1772-1777 годах, там размещались склады обмундирования и снаряжения, а также административные подразделения. Позже в здании разместили Военно-интендантскую академию, которая готовила офицеров интендантской службы армии и флота.

В четверг пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила о задержании группы лиц, которые подозреваются в хищениях денег при реставрации памятника "Интендантские склады". Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

По информации ведомства, задержанные лица похитили денежные средства в особо крупном размере, выделенные из федерального бюджета для выполнения работ по капитальному ремонту и реставрации. Сумму похищенного и личности задержанных не уточнили.