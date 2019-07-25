Двое детей погибли во время пожара в жилом доме в Ульяновской области

ТАСС, 25 июля. Двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ульяновской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона в четверг.

"В поселке Карсун Ульяновской области произошло загорание в однокомнатной квартире трехэтажного многоквартирного дома. По предварительным данным, к сожалению, погибли двое несовершеннолетних 2016 и 2018 годов рождения", - сказала собеседница агентства, добавив, что в настоящее время возгорание ликвидировано.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по области, после гибели детей проводится проверка.

"Предварительная причина ЧП - неисправность электропроводки. Мать погибших ушла присмотреть за детьми соседки, оставив своих детей дома одних", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.