{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двое детей погибли во время пожара в жилом доме в Ульяновской области

Пожарные ликвидировали возгорание

ТАСС, 25 июля. Двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ульяновской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона в четверг.

"В поселке Карсун Ульяновской области произошло загорание в однокомнатной квартире трехэтажного многоквартирного дома. По предварительным данным, к сожалению, погибли двое несовершеннолетних 2016 и 2018 годов рождения", - сказала собеседница агентства, добавив, что в настоящее время возгорание ликвидировано.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по области, после гибели детей проводится проверка.

"Предварительная причина ЧП - неисправность электропроводки. Мать погибших ушла присмотреть за детьми соседки, оставив своих детей дома одних", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

Теги
РоссияУльяновская область
Взрыв газового баллона произошел в жилом доме в Ленинградской области
По данным источника в экстренных службах, один человек пострадал
Читать полностью