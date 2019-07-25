Правоохранители проверяют дынные об избиении девочки-инвалида в Подмосковье

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/.Следственный комитет, прокуратура и полиция проверяют информацию об избиении девочки-инвалида в подмосковной Электростали.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, проводится проверка "в связи сообщениями средств массовой информации" об избиении девочки-инвалида ее сверстниками в одном из дворов Электростали. Проведение проверочных мероприятий поручено прокуратуре города. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.

В свою очередь представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что следствие также начало доследственную проверку. "Планируется проведение опросов и иных проверочных мероприятий для установления всех причин и обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Врадий.

Свою проверку начала и подмосковная полиция. "23 июня поступило сообщение о нанесении побоев несовершеннолетней на одной из детских площадок Электростали. Полиция начала проверку обстоятельств произошедшего, по ее итогам будет принято процессуальное решение", - сказали в МВД по Московской области.

Между тем в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Московской области рассказали, что, по предварительным данным, факт избиения не подтверждается. Девочку обследовали в больнице, никаких серьезных травм у нее не обнаружили и уже отпустили домой. В пресс-службе детского омбудсмена также добавили, что женщина, которая вызвала скорую девочке-инвалиду, момента избиения не видела.

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