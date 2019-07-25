Нелегальная маршрутка попала в ДТП в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Пассажирский автомобиль "Газель" с табличкой незарегистрированного номера маршрута столкнулся в четверг в Волгограде с "Ладой Калина", а затем въехал в столб световой опоры. В результате ДТП пострадали три пассажирки маршрутки, они госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Маршрутное такси "Газель" с табличкой маршрута "1С", который официально не зарегистрирован, столкнулось сегодня днем в Советском районе Волгограда с автомобилем "Лада Калина", а затем врезалась в осветительную опору", - сказал представитель ведомства. В ДТП пострадали три пассажирки маршрутки. "Они госпитализированы, однако травмы не тяжелые", - отметил представитель ГУ МВД по региону.

По его словам, сразу после ДТП водитель маршрутки, по показаниям очевидцев, начал убирать с автомобиля таблички с номером маршрута. По факту аварии проводится проверка.