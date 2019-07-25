{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нелегальная маршрутка попала в ДТП в Волгограде

Пострадали три человека

ВОЛГОГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Пассажирский автомобиль "Газель" с табличкой незарегистрированного номера маршрута столкнулся в четверг в Волгограде с "Ладой Калина", а затем въехал в столб световой опоры. В результате ДТП пострадали три пассажирки маршрутки, они госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Маршрутное такси "Газель" с табличкой маршрута "1С", который официально не зарегистрирован, столкнулось сегодня днем в Советском районе Волгограда с автомобилем "Лада Калина", а затем врезалась в осветительную опору", - сказал представитель ведомства. В ДТП пострадали три пассажирки маршрутки. "Они госпитализированы, однако травмы не тяжелые", - отметил представитель ГУ МВД по региону.

По его словам, сразу после ДТП водитель маршрутки, по показаниям очевидцев, начал убирать с автомобиля таблички с номером маршрута. По факту аварии проводится проверка.

Теги
РоссияВолгоградская область
Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
Сотруднику МЧС предъявили обвинение в халатности по делу о пожаре в хабаровском лагере
По данным источника ТАСС, свою вину Эдуард Новгородцев не признает
Читать полностью