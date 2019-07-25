Нелегальный детский лагерь обнаружили под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Полицейские обнаружили незаконный детский лагерь отдыха под Красноярском. Об этом в четверг говорится в сообщении регионального главка МВД.

"В ходе рейдовых мероприятий на берегу реки Мана в 20 км от краевого центра на территории частной базы отдыха установили факт оказания услуг по организации детского отдыха, не соответствующего необходимым требованиям", - говорится в сообщении.

24 ребенка в возрасте от 7 до 13 лет были расселены в двух деревянных коттеджах. Владелец базы не предъявил полицейскими необходимые документы для организации детского отдыха. Также выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

Родители проинформированы, что они должны забрать детей с базы отдыха. Сейчас отдыхающих детей охраняют полицейские.

По данным полиции, это не первое подобное нарушение со стороны предпринимателя. Месяц назад ему было вынесено представление о прекращении организации детского отдыха.