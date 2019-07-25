Самолет французской пилотажной группы выкатился за пределы ВПП на автостраду

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Легкий реактивный самолет Dassault/Dornier Alpha Jet французской пилотажной группы Patrouille de France выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП ) в аэропорту Перпиньяна (юг Франции, близ испанской границы) и пересек расположенную поблизости автостраду. Об этом сообщила в четверг префектура департамента Восточные Пиренеи в своем Twitter.

"Alpha Jet Patrouille de France выкатился за пределы ВПП и остановился неподалеку от [автострады] D117. Пилот катапультировался и получил легкие ранения. Больше пострадавших нет", - отмечается в коротком заявлении властей.

Причины инцидента пока не установлены. На фотографиях и видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, что самолет лежит на земляном отвале между двух автомобильных дорог. На одном из снимков на земле под реактивным соплом заметны всполохи пламени.

Представитель Вооруженных сил Франции Сириль Дививье сообщил газете Le Parisien, что нештатная ситуация сложилась в ходе приземления. Один из самолетов начал метаться по полосе и в конечном итоге съехал с нее. Пилот принял решение катапультироваться, а машина продолжила путь в сторону забора. "Состояние пилота не вызывает опасений на данном этапе", - уточнил он.

Пилотажная группа Patrouille de France была основана в 1953 году и является одной из самых старых в мире. Каждый год они принимают участие в открытии парада в честь Национального праздника Франции, окрашивая небо в цвета французского флага при помощи дыма. Также они выступают на различных авиашоу и авиасалонах, включая российский МАКС. Они регулярно выступают под музыку, используя дым для создания рисунков в небе.