Один человек погиб и пять пострадали в ДТП под Керчью

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения иномарок на автомагистрали "Таврида" под Керчью. Об этом в четверг сообщается на сайте МВД по Республике Крым.

"В 11:55 водитель автомобиля Citroеn C5, двигаясь со стороны Феодосии в сторону Керчи, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Lifan. Также травмы различной степени тяжести получили еще пять человек", - сообщили в полиции.

В числе пострадавших - четырехлетний ребенок и подросток 16 лет. Им диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, переломы, ушибы и ссадины.

"На месте происшествия работают наряды ГИБДД. Полицией обеспечивается беспрепятственное движение транспортных средств в районе аварии", - говорится также в сообщении.