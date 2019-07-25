Сотрудники Росгвардии спасли многодетную семью из квартиры при пожаре в Симферополе

ТАСС, 25 июля. Сотрудники Росгвардии спасти многодетную семью при пожаре в одной из многоэтажек в Симферополе. Как сообщил ТАСС представитель пресс-службы ведомства, спасено пять человек, в том числе трое детей.

"Пока младший лейтенант полиции Денис Г. получал средства индивидуальной защиты в отряде и докладывал о случившемся в группу оперативного реагирования, старший сержант полиции Евгений Д. продолжал выводить из дома людей, проживающих в данном подъезде. Командование спецподразделения оперативно приняло решение о направлении дополнительного личного состава на оказание помощи горожанам. Экипировавшись противогазами и средствами пожаротушения, омоновцы ликвидировали очаги возгорания, а вскоре на место происшествия прибыли два экипажа службы МЧС для ликвидации последствий пожара", - сказал собеседник агентства, отметив, что бойцы являются сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН "Беркут".

По его словам, росгвардейцы увидели в окне второго этажа соседней многоэтажки черный дым и услышали детские крики о помощи. Бойцы оценили обстановку, вошли в квартиру и вывели всех жильцов - троих детей, их отца и мать - на улицу.

После происшествия в Главное управление Росгвардии по Республике Крым и Севастополю поступили письма благодарности от жильцов многоэтажки. В настоящее время рассматривается вопрос о поощрении сотрудников за проявленную бдительность и своевременно оказанную помощь.