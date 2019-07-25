В Москве осудили экс-директора ТД "Русские продукты торг" за незаконное получение кредита

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы назначил 2 года колонии условно бывшему генеральному директору ООО "Торговый дом "Русские продукты торг" Александру Ратникову по делу о незаконном получении банковского кредита у ОАО "Промсвязьбанк" на сумму более 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Приговором Лефортовского районного суда Москвы подсудимому Ратникову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны на общую сумму 2,7 млрд рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Как установил суд, в 2013 году Ратников путем обмана сотрудников ОАО "Промсвязьбанк" заключил 12 кредитных договоров с банком на сумму более 515 млн рублей. Как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, "согласно преступному плану, часть полученных денег была переведена на расчетные счета подконтрольных фиктивных компаний, а остальная часть кредитных денежных средств в целях сокрытия преступной деятельности использовалась для погашения образовавшейся кредиторской задолженности перед ОАО "Промсвязьбанк". Как уточнил в четверг ТАСС источник, знакомый с материалами дела, ущерб, причиненный банку, составляет около 7,5 млрд рублей.

Следственные органы ранее прекратили уголовное дело в отношении руководителя ООО "Торговый дом "Русские продукты торг" Александра Есина, который являлся фигурантом этого дела. Кроме того, наложенный арест на имущество Есина и его родственников на общую сумму 1 млрд рублей был снят. Само дело было переквалифицировано на менее тяжкую статью, с мошенничества (ст. 159 УК РФ) - на незаконное получение банковского кредита (ст. 176 УК РФ).