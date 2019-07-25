Под Рязанью два человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой

ТАСС, 25 июля. Авария с участием "КамАЗа" и автомобиля Kia Sportage в Рязанской области унесла жизни двух человек, в том числе 14-летней девушки. Еще четыре человека госпитализированы, сообщается в четверг на сайте регионального УМВД.

"В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира "Киа Спортейж": мужчина и 14-летняя девушка погибли. Четыре человека: водитель и пассажир грузовика, а также водитель и пассажир легковушки получили травмы. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 25 июля около 16:30 мск в Касимовском районе на 251-м километре автодороги "Москва - Егорьевск - Тума - Касимов" произошло столкновение "Камаза", следовавшего из рабочего поселка Гусь-Железный в сторону города Касимова, и легкового автомобиля Kia Sportage. Обстоятельства инцидента уточняются.