Сильный дождь прошел в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Сильный дождь прошел днем в четверг в Ростове-на-Дону, в городе подтоплены многие улицы и дома, повалены деревья, передает корреспондент ТАСС.

"Со всех уголков города в ЕДДС "посыпались" звонки с просьбой о помощи. Октябрьский, Пролетарский, Ленинский, Ворошиловский [районы] <...>. Затапливает частный сектор и многоквартирные дома, дворы и гаражи <...>. Помимо борьбы с "большой водой" поисково-спасательные группы убирают по городу поваленные ветром деревья, которые мешают движению на проезжей части или угрожают жизни людей", - сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

Ростовчане в социальных сетях выкладывают многочисленные видео и фотографии. На кадрах видно, как в разных частях города по улицам текут мощные потоки воды, люди не могут перейти дорогу.

По данным ГО и ЧС, службы города работают в усиленном режиме, привлечена дополнительная техника.

Накануне о штормовом предупреждении сообщили в региональном главке МЧС. По данным ведомства, в четверг и в пятницу в Ростовской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 30 м/с.