Из-за ДТП перекрыли две полосы МКАД на востоке Москвы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Две полосы Московской кольцевой автодороги перекрыли из-за столкновения двух автомобилей в районе 107-го километра дороги. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В районе 107-го км МКАД, на внутренней стороне произошло столкновение двух автомобилей, перекрыто две полосы. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения произвели деблокацию пострадавшего, который передан в карету скорой помощи", - сказали в главке.

По данным ведомства, после аварии не возникло пожара, не разлилось топливо.