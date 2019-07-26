Жителей села на севере Хабаровского края эвакуировали из-за паводка

ТАСС, 26 июля. Спасатели и власти эвакуировали в пункт временного размещения жителей села Удское на севере Хабаровского края из-за подъема уровня воды в местной реке. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального МЧС.

"Произошел подъем уровня воды на реке Уда у села Удское Тугуро-Чумиканского района, достигнув отметки 783 см (при критерии опасного явления 800 см). В результате чего оказались подтоплены шесть жилых домов и 20 приусадебных участков. Проведено отселение 23 человек (из них 14 детей) в пункт временного размещения на базе сельской средней школы. Всего в населенном пункте … проживают 504 человека", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что на дороге местного значения Чумикан-Неран размыт мост. В район готовится вылететь вертолет МИ-8 со спасателями на борту.

Накануне в двух районах Хабаровского края - Тугуро-Чумиканском и Верхнебуеринском - был введен режим ЧС в связи с подъемом воды в реках. Согласно информации регионального МЧС, были эвакуированы 16 жителей из четырех населенных пунктов. За минувшие сутки произошел спад воды, подтопленных домов и подворий в пятницу в этих селах не отмечается.

В настоящее время на территории десяти районов Хабаровского края продолжает идти дождь. Как сообщается на официальном сайте компании "Хабаровские электрические сети", энергетики в регионе готовятся к аварийным ситуациям.

"Усилен контроль за опорами ЛЭП в местах переходов через реки <…> Создан аварийный запас материалов и оборудования <…> Для предупреждения последствий возможного паводка энергетики ведут ежедневный осмотр опор линий электропередачи и трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.

Прогноз МЧС

Ранее специалисты МЧС распространили прогноз, из которого следует, что гребень дождевого паводка на реке Амур сместится из Приамурья вниз по течению и достигнет Хабаровска ориентировочно к 6 августа 2019 года. Ожидается подтопление дачных участков и домовладений ближайших к Хабаровску островов.