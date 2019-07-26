Дело возбудили против руководства лагеря в Хабаровском крае, где избили ребенка

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело против руководства детского лагеря, где избили ребенка. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 23 июля в спортивном лагере в селе Мирное Хабаровского района. Между подростками произошел конфликт, в результате чего 11-летнему мальчику причинены травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Ребенок находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь.

Следователи установили детей участников конфликта, проведен осмотр места преступления, в лагере изъята документация. Сейчас лагерь закрыт, детей увезли по домам. Прокуратура Хабаровского края в свою очередь даст оценку действиям руководства лагеря и ответственным органам местного самоуправления, уточнили ТАСС в прокуратуре.

Как сообщалось, частный лагерь, где произошел инцидент, в краевом реестре организаций отдыха детей и их оздоровления значится как лагерь палаточного типа. Организация функционировала как учебно-тренировочный сбор под названием "Спецназ дети". Это разрешено, если смена не превышает семи дней, положительного заключения от Роспотребнадзора лагерь не получил. Согласно реестру, в лагере проводились развивающие, военно-спортивные мероприятия для детей 10-17 лет.