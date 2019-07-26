Минобороны Азербайджана приостановило полеты авиасредств в связи с крушением самолета ВВС

БАКУ, 26 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана временно приостановило учебно-тренировочные полеты всех авиационных средств в связи с крушением самолета МиГ-29 ВВС республики. Об этом сообщил в пятницу глава пресс-службы ведомства Вагиф Даргяхлы.

"До выяснения причин крушения МиГ-29 временно приостановлены все полеты авиационных средств ВВС Азербайджана. В то же время несение боевого дежурства осуществляется в плановом порядке", - сказал он.

24 июля во время ночных учебно-тренировочных полетов потерпел крушение и упал в Каспийское море самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана. К его поиску привлечены корабли Военно-морских сил и вертолеты ВВС страны. По факту военная прокуратура республики возбудила уголовное дело по статье 342.2 (халатное отношение к службе) Уголовного кодекса страны. Для расследования причин случившегося создана следственная группа.