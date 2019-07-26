СК возбудил второе уголовное дело в отношении первого замглавы Чехова

"В ходе расследования уголовного дела в отношении первого заместителя главы администрации городского округа Чехова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности и возбуждено еще одно уголовное дело по факту получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, в 2016 году чиновник за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Чеховского района, получил от коммерсантов взятку в виде двух земельных участков стоимостью более 70 млн рублей", - сообщила Врадий.

По ее словам, в ближайшее время чиновник будет допрошен в рамках нового дела. Ранее Фриш был отправлен под домашний арест по другому уголовному делу.

В конце марта в отношении Фриша было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2015 году Фриш подписал договор о продаже муниципального здания лицу, не имеющему право на выкуп всего помещения, без торгов и аукциона. Кроме того, он предоставил по данной сделке льготу в виде рассрочки оплаты сроком на 10 лет, в то время как законодательством предусмотрен срок не более трех лет. При этом в бюджет администрации до настоящего времени не поступили деньги по выкупу муниципального здания, чем причинен ущерб администрации Чехова. Размер ущерба будет установлен оценочной экспертизой.