NYT: главу СТРАТКОМ США обвинили в сексуальных домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Полковник Армии (сухопутных сил) США Кэтрин Сплетстозер обвинила главу Стратегического командования (СТРАТКОМ) американских вооруженных сил генерала Джона Хайтена в сексуальных домогательствах, имевших место два года назад. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The New York Times.

Газета изложила содержание беседы своих сотрудников с потерпевшей. Она утверждает, что первый такой инцидент произошел после профильного форума в ее номере в гостинице штата Калифорния. Хейтен, оставшись с ней наедине, против воли женщины поцеловал ее и прижал к себе. Схожие случаи повторялись несколько раз в 2017 году.

В апреле текущего года президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Хайтена на должность вице-председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС. По данным газеты, военные провели дознание с целью проверить достоверность слов потерпевшей, однако в июне решили не передавать дело в трибунал. В ходе дознания было установлено, что Хейтен и Сплетстозер по долгу службы находились вместе в тех случаях, когда предполагаемые инциденты имели место. Изучение смс-переписки и электронной почты не выявило улик, которые бы подтверждали обвинения.

Как информировали источники газеты, практически невозможно, чтобы встречи главы СТРАТКОМ с подчиненной происходили без ведома его охраны. Ни один их охранников не докладывал ни о чем неладном. Потерпевшая пояснила изданию, что не решилась сразу доложить о поведении своего начальника, чтобы не рушить себе карьеру. Она также надеялась, что генерал скоро уйдет в отставку и дело замнется.

Согласно публикации, 60-летний Хейтен и 51-летняя Сплетстозер давали показания на этой неделе на закрытых слушаниях в комитете по делам вооруженных сил верхней палаты Конгресса. Слушания были посвящены утверждению кандидатуры генерала на должность вице-председателя КНШ ВС США.