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СМИ: семь человек пострадали в результате крупной аварии в Канаде

На трассе столкнулись шесть автомобилей

ОТТАВА, 27 июля. /ТАСС/. Семь человек получили травмы и были госпитализированы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в канадской провинции Онтарио. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел на скоростном шоссе в районе города Смит-Фоллз, когда на трассе столкнулись шесть автомобилей. По данным медиков, состояние одного пострадавшего оценивается как критическое, еще двое - в тяжелом состоянии.

По факту ДТП начато расследование. Движение по шоссе в районе аварии закрыто.

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