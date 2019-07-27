В Хабаровском крае подтопило 25 домов и более 40 дворов из-за разлива реки Уды

ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Подъем уровня воды продолжается в реке Уда в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, подтоплено 25 домов, свое жилье покинули около 100 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"На реке Уда Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края продолжается подъем уровня воды. По состоянию на 12:00 (05:00 мск) 27 июля, уровень реки составил 883 см, прибавилось 12 см за сутки (при критерии опасного явления 800 см). В результате подтоплены 25 жилых домов и 41 приусадебный участок. Всего отселено 115 людей, из них 46 - дети. Шесть человек находятся в пункте временного размещения на базе сельской средней школы, остальные проживают у родственников", - говорится в распространенном релизе.

Всего в селе Удское, где подтопило дома, находится 94 дома, в которых проживают 504 человека. Подтопленный ранее мост на дороге местного значения Чумикан - Неран освободился от воды. К 28-29 июля гидрологи прогнозируют дополнительный подъем уровня реки. В готовности к вылету в район находится вертолет Ми-8.

Режим ЧС из-за подъема воды в реках был введен в Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском районах. В Верхнебуреинском районе подтопления отмечались в двух селах, вода спала, но эвакуированные жители подтопленных домов назад еще не вернулись. Это около 20 человек.

По прогнозам гидрологов, вода в ближайшие дни будет подниматься до опасных отметок в Хабаровском районе на реке Урми у села Кукан. На реках Кур и Тунгуска ожидается подъем на 1-1,5 м, в связи с чем возможно подтопление дорог, линий связи, местами низких мест в поселениях Иванковцы, Победа, Улика-Национальная. Вода поднимется также на реках Вяземского района без угрозы хозяйственным объектам.

На Амуре у Хабаровска в течение двух суток уровень воды поднимется на 50-60 см, гребень паводка на реке из Приамурья достигнет города к 6 августа, вода поднимется до 550-600 см, при отметке неблагоприятного явления - 450 см, опасного - 600 см. Ожидается подтопление дач и домовладений, расположенных на островах у Хабаровска, а также в низинных участках местности.