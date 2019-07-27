СМИ: таможня пресекла контрабанду нефтепродуктов на сумму $5 млн на юге Китая

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Таможенные органы острова Хайнань на юге Китая совместно с полицией ликвидировали группу контрабандистов, изъяв крупную партию нефтепродуктов на сумму 35 млн юаней ($5 млн). Об этом сообщила в субботу газета "Хайнань фачжи шибао".

По данным издания, власти задержали девять человек, конфисковав 5 тыс. тонн дизельного топлива.

Для участия в операции по задержанию было мобилизовано более 160 сотрудников правопорядка, три сторожевых катера и 27 автотранспортных средств. Полиция проводит расследование для пресечения в регионе контрабанды нефтепродуктов.

Импортное дизельное топливо в Китае облагается пошлиной в 1% плюс НДС в размере 16%. Соответственно, тариф за задержанные на этот раз нефтепродукты должен был составить не менее 5,9 млн юаней ($864,8 тыс. по текущему курсу).

Согласно китайскому законодательству, за контрабанду нефтепродуктов, сумма налогообложения которых превышает 500 тыс. юаней ($72,6 тыс. по текущему курсу), полагается от 10 лет лишения свободы до пожизненного срока и штраф, от двух до пяти раз превышающий неоплаченную пошлину с контрабандного продукта.