{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: наводнения в Бангладеш унесли жизни 114 человек

Несколько сотен тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома

ТАСС, 27 июля. По меньшей мере 114 человек погибли в Бангладеш в результате сильных наводнений, которые начались в стране 10 июля. Об этом в субботу сообщила местная газета "Dhaka Tribune" со ссылкой на медиков и спасателей.

Согласно их данным, несколько сотен тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома в связи с вновь и вновь прибывающей водой. Отмечается, что уровень воды в реках Бангладеш продолжает подниматься.

Около 15 тыс. человек, указывают медики, заразились инфекционными заболеваниями через воду или получили травмы различной степени тяжести в связи с затоплениями в период с 10 по 26 июля. На данный момент в стране открыты почти 1,4 тыс. центров временного содержания для вынужденных покинуть свои дома людей, а также работают около 2,5 тыс. медицинских групп.

Теги
Бангладеш
Минобороны Азербайджана продолжает поиск упавшего в Каспийское море самолета ВВС
К его поиску привлечены корабли Военно-морских сил и вертолеты
Читать полностью