Росгвардия помогает эвакуировать людей из подтопленных районов в Амурской области

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии совестно с МЧС и полицией совершили обход затопленных домов в Амурской области, а также эвакуировали пострадавших жителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники Росгвардии на плавсредствах объехали села Угловое, Таскино и Путятино в Приамурье. Совместно с сотрудниками МЧС, полиции и прокуратуры они совершили обход затопленных домов и эвакуировали жителей. В ближайшее время они планируют оказать помощь населению в селе Мазаново", - сказал собеседник агентства.

25 июля власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации из-за того, что вызванный обильными осадками паводок привел к подтоплению ряда территорий. Как сообщал ТАСС глава региона Василий Орлов, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около 3 тыс. человек. Ранее в субботу в региональном главке МЧС сообщили, что эвакуированы уже 980 человек из наиболее пострадавших от паводка Мазановского и Селемджинского районов.

В Приамурье объявлено штормовое предупреждение: по информации Амурского гидрометцентра, 29 июля местами по Амурской области ожидаются сильные ливни и грозы. Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.