Главу дирекции сохранения культурного наследия Ленобласти отправили под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга в субботу избрал меру пресечения для руководителя дирекции сохранения культурного наследия Ленинградской области Алексея Бирюкова в виде домашнего ареста на 1,5 месяца. Руководитель учреждения обвиняется в пособничестве мошенничеству более чем на 25 млн рублей, выделенных на реставрацию "Интендантской складов", сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В пресс-службе отметили, что Бирюков вину признал и против домашнего ареста не возражал.

По версии следствия, с октября 2015 года по март 2017 года Бирюков, который был в то время заместителем директора по стратегическому развитию Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, поддерживал приятельские отношения с индивидуальным предпринимателем "Кудряшов В. А.", генеральным директором АО "Ремстройфасад" Булыгиным Н. А. и помогал им в хищении не менее чем в 25,7 млн рублей. Эти деньги принадлежали означенной дирекции и были выделены Министерством культуры РФ на работы по капитальному ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения - "Здания Главного кригс-комиссариата "Интендантские склады".

Здание, согласно данным из открытых источников, было построено в 1772-1777 годах, там размещались склады обмундирования и снаряжения, а также административные подразделения. Позже в здании разместили Военно-интендантскую академию, которая готовила офицеров интендантской службы армии и флота.

Ранее пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила о задержании группы лиц, которые подозреваются в хищениях денег при реставрации памятника "Интендантские склады". Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").