СМИ: более 700 человек эвакуировали из поезда, застрявшего из-за паводка в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июля. /ТАСС/. Вертолеты ВВС Индии и спасательные лодки Национальных сил реагирования на стихийные бедствия приняли в субботу участие в масштабной операции по эвакуации порядка 700 пассажиров индийского поезда, застрявшего на путях из-за паводка. Как сообщает телеканал NDTV, мощный муссонный ливень стал причиной затопления железнодорожного полотна, из-за чего состав "Махалакшми экспресс", следовавший по маршруту Мумбаи - Колхапур, оказался полностью окруженным водой в 60 км от Мумбаи в ночь на субботу.

Сотни пассажиров призывали на помощь по мобильным телефонам. Часть из них смогла покинуть поезд, но около 700 человек, в том числе женщин, детей и пожилых людей, оставались в поезде, поскольку он оказался окруженным водой глубиной 1,5-2 метра. Администрация железной дороги призвала пассажиров не рисковать и ждать помощи. Как сообщает телеканал, некоторые пассажиры около 15 часов провели без питьевой воды и еды.

Власти обратились к военным, которые выделили два вертолета, и к Национальным силам реагирования на стихийные бедствия, которые отправили спасательные команды на шести моторных лодках. Как указывает NDTV, к настоящему времени все пассажиры, в их числе девять беременных женщин, эвакуированы.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали наводнения, проблемы с транспортным сообщением, обрушения зданий и многочисленные несчастные случаи в разных районах Индии.