На Аляске погибла актриса из "Брестской крепости"

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Гражданка Белоруссии, режиссер Вероника Никонова, также известная российскому зрителю по роли в фильме "Брестская крепость", погибла на Аляске. Эту информацию корреспонденту ТАСС в субботу подтвердил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. О случившемся первоначально сообщили американские СМИ, а затем информацию подтвердил супруг девушки, активист движения Legalize Belarus Петр Маркелов.

"Да, действительно, такой трагический случай произошел, белорусское посольство в Вашингтоне установило связь с родственниками погибшей, дипломаты оказывают всю необходимую помощь", - рассказал ТАСС Глаз.

О 24-летней Нике Никоновой известно, что она в школьном возрасте сыграла дочь лейтенанта Кижеватова в фильме "Брестская крепость". Затем закончила театральную школу, снимала документальные фильмы, несколько лет назад уехала в Америку, чтобы учиться в Нью-Йорке. Ника недавно вышла замуж и отправилась на Аляску в свадебное путешествие с супругом.

Вместе они хотели добраться до заброшенного автобуса, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший героем книги Джона Кракауэра "В диких условиях". Девушка погибла на обратной дороге при попытке переправиться через реку Текланика. Течение реки было настолько бурным и сильным после дождей, что снесло Нику. Петр смог вытащить жену из воды, но спасти ее не удалось. "Она была под водой минут пять, получилось вытащить ее голову, но потом еще несколько минут прошло, пока я ее окончательно вытащил из течения. Около 20 минут я повторял процедуру: делал массаж сердца, потом вдыхал воздух в легкие. Ноги и руки были холодные, но я продолжал делать в надежде, что сработает", - уточнил Маркелов белорусскому агентству БелаПАН.

Маркелов пока находится в США. Он уже связался с белорусским посольством, собирает документы, чтобы выехать из страны. В США готовится вылететь и мать Ники - Ольга. "Все документы, деньги, карточки, телефоны утонули. В ближайшие дни буду собирать документы, чтобы мне можно было выехать, сертификат о смерти. Тело забрали, на следующей неделе во вторник - среду будет информация, скорее всего, мы сделаем кремацию уже здесь", - сказал Петр.

Сообщается, что правоохранители США ведут расследование по данному делу, назначена государственная медэкспертиза.