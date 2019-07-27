Полиция устанавливает распыливших газ на несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции устанавливают лиц, распыливших газ во время несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Газ распылили сверху, предположительно с балкона одного из домов на Тверской улице. Сейчас там работает уголовный розыск", - сказал источник. Он добавил, что все обстоятельства выясняются.

Ранее корреспондент ТАСС, находящийся на месте событий, сообщил, что сотрудники спецназа ОМОН были вынуждены на какое-то время надеть противогазы, после того как в ходе незаконной акции распылили газ.

Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции 27 июля об ответственности и недопустимости нарушения закона. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.

Первое предупреждение прокуратуры они проигнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения. Опрошенные ТАСС адвокаты также призвали "не играть в революцию", а заняться полезными делами, либо приходить на незаконную акцию сразу с адвокатом, так как за участие в ней грозит административная ответственность в виде штрафа и ареста, но возможно и возбуждение уголовного дела.