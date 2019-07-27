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За участие в несанкционированной акции в центре Москвы задержаны 295 человек

В столичном главке МВД уточнили, что большинство задержанных не являются жителями Москвы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции вместе с ОМОН задержали почти 300 участников несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

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"На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек", - сказал представитель полиции.

Он добавил, что значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. "Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства", - добавили в полиции.

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