За участие в несанкционированной акции в центре Москвы задержаны 295 человек

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции вместе с ОМОН задержали почти 300 участников несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек", - сказал представитель полиции.

Он добавил, что значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. "Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства", - добавили в полиции.