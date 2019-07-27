Во время несанкционированного митинга в Москве пострадали двое бойцов Росгвардии

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Два военнослужащих Росгвардии пострадали от действий участников несанкционированного митинга в субботу в Москве. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Сегодня в ходе обеспечения общественного порядка двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными на несанкционированной акции в Москве. Военнослужащим оказана медицинская помощь, в настоящее время их состояние здоровья вне опасности", - сказал он.

По словам Грибакина, росгвардейцы совместно с коллегами из правоохранительных органов профессионально и в рамках своих полномочий выполняли задачи по обеспечению общественной безопасности, несмотря на различные провокационные действия участников незаконного митинга.

По данным полиции, в акции участвовали 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших заранее о своем участии в освещении митинга. За нарушения общественного порядка были задержаны 295 человек, значительная часть которых не являются жителями Москвы, уточнили в полиции.