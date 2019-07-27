СК возбудил дело после гибели двух человек при крушении гидросамолета в Подмосковье

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следственными органами ММСУТ Следственного комитета России по факту крушения самолета в Серпуховском районе Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), - сказала Марковская.

По предварительным данным, в субботу легкомоторный гидросамолет Lake 250 Renegade, вылетевший из аэродрома Новинки, задел линии электропередач и потерпел крушение. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.

Ранее транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. По данным прокуратуры, на борту самолета находились два человека, они погибли.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, ошибка пилота рассматривается среди основных версий падения гидросамолета в реку Ока. Источник также сообщил, что, по предварительной информации, он мог принадлежать аэроклубу и, возможно, выполнял учебно-тренировочный полет.