Более 1160 человек эвакуировали из сел Мазановского района Приамурья из-за паводков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Более 1160 человек эвакуировали из подтопленных паводками сел Мазановского района Амурской области, сообщается в воскресенье на сайте регионального правительства.

В четверг власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации из-за того, что вызванный обильными осадками паводок привел к подтоплению ряда территорий. Как сообщал ТАСС глава региона Василий Орлов, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около 3 тыс. человек. В субботу в региональном главке МЧС сообщили, что эвакуированы уже 980 человек из наиболее пострадавших от паводка Мазановского и Селемджинского районов.

"Из сел Мазановского района эвакуированы 1165 человек, подтоплено 232 дома", - говорится в сообщении.

Как уточняется, 322 человека размещены в пункте временного размещения (ПВР), развернутом на базе школы в селе Новокиевский Увал. Среди них 101 ребенок, восемь инвалидов и 67 пенсионеров. У родственников поселились 843 человека. Всего эвакуированы жители семи сел. В пяти населенных пунктах района остаются еще 526 человек.

"ПВР уже в Новокиевском Увале переполнен. Сейчас там находится 322 человека (из них детей более 100), а пункт рассчитан на 320 человек", - сказала и.о. главы района Раиса Шафикова.

Она также уточнила, что вертолет будет вывозить эвакуированных из сел уже за пределы Мазановского района. Их согласны принять в ПВР, которые находятся в городах Белогорске и Свободном. "На сегодня заказан борт МИ 26", - отметила Шафикова. Однако проблема заключается в том, что некоторые люди категорически отказываются эвакуироваться.

"Эвакуация продолжается, ее спасатели проводят на лодках. Накануне вечером в Мазаново выехала группа спасателей (10 человек) с плавсредством для защиты населения от воды и [для] эвакуации. Сегодня в село для доставки людей в ПВР Свободного прибудет Ми-26", - отмечается на сайте правительства. Также вертолетом планируется доставка продуктов в Новокиевский Увал.

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский в пятницу на совещании в Благовещенске под руководством главы МЧС России Евгения Зиничева озвучил, что с 27 по 28 июля в Мазановском районе паводок может подтопить 14 населенных пунктов (279 домов с населением в 1,281 тыс. человек).