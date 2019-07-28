От паводка в Приамурье могут пострадать еще около 1 тыс. жилых домов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Паводок в Амурской области, согласно прогнозам, будет продвигаться дальше по бассейну реки Зея, ожидается, что он подтопит 24 населенных пункта и около 1 тыс. жилых домов. Об этом сообщил в воскресенье на внеочередном расширенном заседании регионального правительства министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

"Учитывая прогноз гидрометеологической обстановки, дальнейшее смещение селемджинского паводка и вхождение его в реку Зею будет сопровождаться подъемом уровня воды до отметок опасных явлений в населенных пунктах Свободненского, Серышевского, Белогорского и Благовещенского районов. Исходя из худшего варианта развития обстановки, прогнозируется подтопление 24 населенных пунктов, около 1 тыс. жилых домов", - сказал Венглинский.

По данным региональных властей на утро 28 июля, в Амурской области произошло затопление 11 населенных пунктов на территории трех муниципальных образований, подтоплено 390 жилых домов и 550 приусадебных участков. Наиболее сложная обстановка наблюдается на территории Мазановского и Селемджинского районов, где из десяти затопленных населенных пунктов эвакуировано 1 тыс. 304 человека, в том числе 380 детей. Для оказания помощи пострадавшим районам создана группировка в составе 763 человек, 166 единиц техники, 23 плавательных средства и пять вертолетов.