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В Приамурье усилят меры по оповещению населения о подтоплении территорий

По словам главы региона, один человек из зоны паводка сказал ему, что не слышал оповещения о подтоплении

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Меры по оповещению населения в Амурской области о подтоплении территорий паводками будут усилены. Соответствующее распоряжение дал в воскресенье на внеочередном расширенном заседании регионального правительства губернатор региона Василий Орлов.

В минувший четверг власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации из-за того, что вызванный обильными осадками паводок привел к подтоплению ряда территорий. Как сообщал ТАСС глава региона Василий Орлов, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около 3 тысяч человек.

По данным региональных властей на утро 28 июля, в Амурской области произошло затопление 11 населенных пунктов на территории трех муниципальных образований, подтоплено 390 жилых домов и 550 приусадебных участков. Наиболее сложная обстановка наблюдается на территории Мазановского и Селемджинского районов, где из десяти затопленных населенных пунктов эвакуировано 1 тыс. 304 человека, в том числе 380 детей. Для оказания помощи пострадавшим районам создана группировка в составе 763 человек, 166 единиц техники, 23 плавательных средства и пять вертолетов.

"Первое, необходимо организовать СМС-рассылку не реже трех раз в день. Второе, надо более регулярно в СМИ давать информацию <...> гражданам о том, какой уровень подтопления у нас ожидается в каких населенных пунктах", - сказал губернатор.

Он также уточнил, что было бы неплохо публиковать в СМИ и карту-схему продвижения паводка. Кроме этого, несмотря на то, что в селах, которые находятся под угрозой затопления, идет подворовой обход, в них необходимо еще и организовать информирование людей через громкоговоритель.

По словам губернатора, когда он посещал в пострадавших от паводка районах пункты размещения людей, всего один человек сказал ему, что не слышал оповещения, но этого достаточно, чтобы усилить работу по информированию населения.

Теги
РоссияАмурская область
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