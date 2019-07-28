Вода в селе Удское в Хабаровском крае зашла в более чем 30 домов

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. В Хабаровском крае подтопило более 30 домов и 60 приусадебных участков в селе Удское из-за разлива реки после дождей. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"По состоянию на утро 28 июля 2019 года, подтопленным остается один населенный пункт - село Удское Тугуро-Чумиканского района. Вода сохраняется в 32 жилых домах, где проживают 137 человек, и на 60 приусадебных участках. Также в зоне подтопления находится сельский клуб", - говорится в распространенном релизе. Накануне сообщалось о 25 подтопленных домах и 41 участке, куда зашла вода.

Из зоны затопления отселены 157 человек, в том числе 58 детей. Организована работа пункта временного размещения на базе одной из школ, где находятся 24 человека, остальные переселились к родственникам и знакомым. Вертолетами в Тугуро-Чумиканский район, оказавшийся в зоне паводка, переброшены дополнительные силы. Спасатели будут оказывать помощь населению, мониторить обстановку.

В поселке Неран, где на неделе также отмечались подтопления, сейчас подтопленных домов и подворий нет. Оттуда отселены 20 человек, в том числе 10 детей, они разместились у родственников и знакомых. Размыт мост на автодороге местного значения сообщением Чумикан - Неран.

В ближайшие двое суток в районе Нерана, а также у поселения Алгазея, вновь ожидается повышение уровней воды, но без достижения опасных отметок. В Тугуро-Чумиканском районе, как сообщалось, введен режим ЧС.

В Верхнебуреинском районе, где также вводился режим ЧС из-за подтоплений, паводковая обстановка на реке Бурея стабилизировалась. Отмечается спад уровней воды. Вода полностью ушла с подтопленных участков двух сел.

Гребень дождевого паводка на реке Амур при смещении из Приамурья вниз по течению достигнет Хабаровска ориентировочно к 6 августа 2019 года. Прогнозируемый уровень воды у краевой столицы при этом может составить 550-600 см, при отметке неблагоприятного явления - 450 см, опасного - 600 см. Ожидается подтопление дачных участков и домовладений, расположенных на островной части города Хабаровска, а также на низинных участках местности. Затем высокая вода будет спускаться вниз по течению. В ближайшие двое суток вода в Амуре поднимется примерно на 60 см. Подъем также ожидается на ряде малых рек региона.