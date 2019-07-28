Один ребенок погиб при купании в реке Лене в Якутии

ЯКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Один ребенок погиб при купании в реке Лене в Хангаласском районе Якутии, еще один несовершеннолетний пропал без вести. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел недалеко от села Еланка. "По предварительной информации, при купании на несанкционированном пляже пропали двое детей. На место ЧП направились спасатели. Спасителями извлечено тело одного ребенка", - рассказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники МЧС, СК России и психологи.