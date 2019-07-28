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Один человек погиб и шестеро пострадали в трех ДТП в Московской области

По данным МЧС, погибший - ребенок, среди пострадавших также есть несовершеннолетние

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Один несовершеннолетний погиб и еще шестеро пострадали в трех автоавариях, произошедших в Подмосковье в ночь на воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Одно из ДТП произошло в поселке Свердловский под Лостно-Петровском. Столкнулись три легковых автомобиля, в результате один взрослый погиб и двое детей получили травмы", - сказали в полиции.

Там рассказали, что еще одна авария произошла в деревне Коржень под Можайском. "Автомобиль Mitsubishi Pajero опрокинулся в кювет, погиб ребенок и три человека получили ранения, из них двое взрослых и ребенок", - отметили в пресс-службе.

Третье ДТП произошло на 37-м км Щелковского шоссе. Машина врезалась в стоящий транспорт. "Пострадали четыре человека, из них трое детей", - сказали в полиции.

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